Ebru Polat'ın annesi görenleri şaşırttı

Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Ebru Polat, son olarak annesini paylaştı. Şarkıcının annesine hiç benzememesi ise gündem yarattı.

Annesini doktora götüren Polat, gönderisine "Ücretsiz muayene oldu sanıyor; para verdiğimi söylesem asla tedavi olmaz. Param boşa gitsin istemiyor. Bütün anneler böyle ya, çocuğuna kıyamıyor" yazdı.

Şarkıcının annesine hiç benzememesine şok olan takipçileri ise "Estetiği fazla kaçırınca" gibi yorumlar yaptı. Bu yorumlar üzerine babasının fotoğrafını paylaşan Polat, "Babamla benziyor muyuz?" diye sordu.



