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19.11.2019 - 09:26 |

Ebru Polat'ın annesi görenleri şaşırttı

Instagram hesabını oldukça aktif kullanan Ebru Polat, hayatına dair çoğu şeyi takipçilerinin beğenisine sunuyor. Her hareketiyle gündem olan şarkıcı, şimdi de annesini paylaştı.

Ebru Polat'ın annesi görenleri şaşırttı

Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Ebru Polat, son olarak annesini paylaştı. Şarkıcının annesine hiç benzememesi ise gündem yarattı.

Annesini doktora götüren Polat, gönderisine "Ücretsiz muayene oldu sanıyor; para verdiğimi söylesem asla tedavi olmaz. Param boşa gitsin istemiyor. Bütün anneler böyle ya, çocuğuna kıyamıyor" yazdı.

Ebru Polatın annesi görenleri şaşırttı

Şarkıcının annesine hiç benzememesine şok olan takipçileri ise "Estetiği fazla kaçırınca" gibi yorumlar yaptı. Bu yorumlar üzerine babasının fotoğrafını paylaşan Polat, "Babamla benziyor muyuz?" diye sordu.

Ebru Polatın annesi görenleri şaşırttı


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