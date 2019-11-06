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06.11.2019 - 09:41 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Ebru Şallı: Çocuklarım benden kardeş istiyorlar

Geçtiğimiz ay Uğur Akkuş ile dünyaevine giren eski manken Ebru Şallı, yeniden bir çocuk yapıp yapmayacağı hakkındaki soruları yanıtladı.

Ebru Şallı: Çocuklarım benden kardeş istiyorlar

Nişantaşı'nda gerçekleşen bir etkinliğe katılan Ebru Şallı "Evlilikte bir ayı geçti. Çocukları çok sevdiğimi daha önce de söylemiştim, kısmet. Üçüncü çocuğu zaman gösterir. Çocuklarım benden zaten kardeş istiyorlar" dedi.

Geçtiğimiz günlerde eşi ile kutladığı Cadılar Bayramı'nın sosyal medyadan eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Şallı "Bana 'Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor musun?' diye yazanlar oldu, ne alakası var ben Türk'üm ve her Cumhuriyet Bayramı'nı çocuklarımla kutlar onları da paylaşım yaparım. Hallowen bizim bayramımız değil tabii ki, Cumhuriyet Bayramı ve diğer bayramlarımızı kutluyoruz. Cadılar Bayramı eğlence için yapılan bir kutlama, bunda büyütecek bir şey yok" şeklinde konuştu. 

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