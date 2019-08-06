Ebru Şallı: Her şey yolunda

İş ve aşk hayatında mutlu günler yaşayan Ebru Şallı, kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularını, "Her şey yolunda, keyfim yerinde çok şükür" şeklinde cevapladı.

Kendisi için özel güneş gözlükleri aldıktan sonra Markalar Sokağı'nda bulunan dünyaca ünlü markalardan yaptığı alışverişe mola veren eski manken, Masa Restaurant'da yorgunluk kahvesi içti.