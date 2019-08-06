MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeEbru Şallı: Her şey yolunda
06.08.2019 - 13:43

Ebru Şallı: Her şey yolunda

Aşk hayatı ile uzun süre magazin gündeminde yer alan, nişanlısı Uğur Akkuş ile eylül ayında evlenecek olan Ebru Şallı, önceki gün İstinyePark AVM'de görüntülendi.

Ebru Şallı: Her şey yolunda

İş ve aşk hayatında mutlu günler yaşayan Ebru Şallı, kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularını, "Her şey yolunda, keyfim yerinde çok şükür" şeklinde cevapladı.

Kendisi için özel güneş gözlükleri aldıktan sonra Markalar Sokağı'nda bulunan dünyaca ünlü markalardan yaptığı alışverişe mola veren eski manken, Masa Restaurant'da yorgunluk kahvesi içti.

Temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk Bayrağını öpüp cebine koyduHatay’ın Kırıkhan ilçesinde temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk Bayrağını öpüp cebine koyduğu cep telefonu kamerasında görüntülendi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Seri'ye yoğun ilgi

Seri'ye yoğun ilgi

Başak Sayan kırmızılar içinde

Başak Sayan kırmızılar içinde

Doğal güzel Burcu Esmersoy

Doğal güzel Burcu Esmersoy

Berdan Mardini'den bayram alışverişi

Berdan Mardini'den bayram alışverişi

Sıradaki Haber