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HaberlerCaddeEbru Şallı ile Uğur Akkuş eylülde evleniyor!
28.07.2019 - 12:46

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş eylülde evleniyor!

Çift, aileleri ve yakın dostlarından oluşan yaklaşık 100 kişinin katılacağı törenle Çırağan Sarayı'nda ''Evet'' diyecek.

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş eylülde evleniyor!

 

İlişkileri uzun süredir doludizgin devam eden Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, evlenme kararı aldı. Haziranda sade bir törenle nişanlanan çift, eylülde evleniyor.

Çift, aileleri ve yakın dostlarından oluşan yaklaşık 100 kişinin katılacağı törenle Çırağan Sarayı'nda ''Evet'' diyecek.

Şallı ile Akkuş, sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenecek.

 Büyük bir hazırlık içerisinde olan Akkuş'un düğün için kesenin ağzını açtığını duydum. İş insanı, Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek görkemli gece için ortalama 400 bin TL ödeyecekmiş. (Posta-Eylem İpek Şafak)

28 Temmuz 2019 Magazin Bülteni28 Temmuz 2019 Magazin Bülteni
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