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28.11.2019 - 11:55 |

Ebru Yaşar alışveriş turunda

'Alev Alev' coveri ile en çok dinlenenler listelerinin başında gelen şarkıcı Ebru Yaşar, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.

Ebru Yaşar alışveriş turunda

EKSİKLER BİTMİYOR
Alışveriş turunda görüntülenen Ebru Yaşar, ayaküstü muhabirler ile sohbet etmeyi ihmal etmedi. "Çocukların ve eşimin birkaç eksiğini geçtiğimiz hafta almıştım, küçük gelenler, olmayanlar var. Onları değiştirmeye ve birkaç şey daha almaya geldim" dedi.

Uzun süre alışveriş merkezinde turlayan ve eksiklerini gideren Yaşar, özel aracıyla AVM'den ayrıldı.

28 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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