Ebru Yaşar alışveriş turunda

EKSİKLER BİTMİYOR

Alışveriş turunda görüntülenen Ebru Yaşar, ayaküstü muhabirler ile sohbet etmeyi ihmal etmedi. "Çocukların ve eşimin birkaç eksiğini geçtiğimiz hafta almıştım, küçük gelenler, olmayanlar var. Onları değiştirmeye ve birkaç şey daha almaya geldim" dedi.

Uzun süre alışveriş merkezinde turlayan ve eksiklerini gideren Yaşar, özel aracıyla AVM'den ayrıldı.