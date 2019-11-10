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10.11.2019 - 16:35 | | DİYARBAKIR (İHA)

Ebru Yaşar halay çekti! Dolarlar havada uçuştu

Ebru Yaşar, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde eşi Necat Gülseven'in ağabeyinin düğününe katıldı. Yaşar, gece boyu gelin ve damatla birlikte halay çekti.

Ebru Yaşar halay çekti! Dolarlar havada uçuştu

Şarkıcı Ebru Yaşar, kayınbiraderi Besri Gülseven'in düğününe katılmak üzere Diyarbakır'ın Bismil ilçesine geldi.

Bir salonda düzenlenen düğüne Ebru Yaşar'ın yanı sıra eşi iş insanı Necati Gülseven, annesi Nesrin Yaşar ve çok sayıda davetli katıldı.

Gelin Melike Demir ve damat Besri Gülseven, Ebru Yaşar ve Necat Gülseven ile birlikte halay çekerken, yakınları sanatçının üstüne dolar yağdırdı. Düğün, gece geç saatlere kadar devam etti.

Düğün öncesi konuşan Ebru Yaşar, "Diyarbakır’dayım, memleketimdeyim. Öncelikle eşimin memleketi, dolayısı ile benim de memleketim. Bütün akrabalarımızla birlikte düğündeyiz. Mutluyum ve çok güzel bir akşam benim için. Çifte mutluluklar diliyorum" dedi.

Ebru Yaşar halay çekti Dolarlar havada uçuştu
Ebru Yaşar halay çekti Dolarlar havada uçuştu

 

    10 Kasım 2019 Magazin Bülteni10 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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