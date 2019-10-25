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HaberlerCaddeEbru Yaşar kesenin ağzını açtı: 260 bin TL!
25.10.2019 - 10:02 |

Ebru Yaşar kesenin ağzını açtı: 260 bin TL!

Ebru Yaşar’ın 'Alev Alev' adlı yeni cover’ı bugün yayınlandı. Eserin telif hakkı, aranjesi ve klip çekimi, toplam 260 bin liraya mal oldu.

Ebru Yaşar kesenin ağzını açtı: 260 bin TL!

Düzenleme Ceceli’den
Ebru Yaşar, yine bir cover ile sevenlerinin karşısına çıktı. Feridun Düzağaç’ın sevilen hit’lerinden 'Alev Alev'i Mustafa Ceceli’nin yeni düzenlemesiyle okuyan Yaşar, çalışmayı bugün DMC etiketiyle dijital platformlarda yayınladı.

Bilim kurgu tadında
Şarkıyı okuyabilmek için söz ve müziğinde imzası bulunan Düzağaç’a 130 bin, aranjesi için 80 bin lira ödeyen Yaşar, klip için de masraftan kaçınmadı. Hasan Kuyucu’nun yönettiği klip de Yaşar’a 50 bin liraya mal oldu.

25 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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