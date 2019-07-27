'Ebru Yaşar'ın güzel sesi yeter'

Yaklaşık dört saat kaldıkları mekandan çıkan Ebru Yaşar-Necat Gülseven ile Mustafa Ceceli-Selin İmer çifti, basın mensuplarına poz verdi.

Eylülde çıkacak albümünde bir şarkısının aranjesini Mustafa Ceceli’nin yaptığını söyleyen Ebru Yaşar, “Dostum çok güzel bir şarkımı aranje etti. Eylülde çıkacak” şeklinde konuştu.

Şarkıya rap aranjesi yaptığı dile getiren Ceceli “Ebru Yaşar’ın yeni projesinde aranjmanlarda farklı şeyler deniyoruz. Ama onun güzel sesi, yorumu yeter. Biz ne yapsak altına gitar bile çalsak yeter aslında” derken, Ebru Yaşar “O kadar cesaretli ki bana trap yaptı. Altyapıları trap yaptı” ifadelerini kullandı.

"POPÇULAR ALBÜM YAPMALI"

Son günlerde rap müziğin revaçta olması hakkında muhabirlerin, “Pop müzik Megastar Tarkan’ın bir albüm yapmasını bekliyor mu?” sorusuna Mustafa Ceceli, “Tarkan her ay albüm yapsın dinleyelim. Bütün iyi bildiğimiz pop sanatçıların bence şu sıralar birer albüm yapması gerekiyor” dedi.

Araçlarına yürüyen çiftten Mustafa Ceceli, eşi Selin İmer’e çiçek satan çocuktan gül aldı.