Milliyet gazetesinden Özay Şendir'in, "Ebru'nun Suçu Ne?" başlıklı yazısı şöyle:

"Ebru Polat, hukuk fakültesi mezunu...

Roma hukukunu anlattığı bir video’yu sosyal medya hesabından paylaşsa, zaman ayırıp, seyreder misiniz?

Ama elbiseyle denize girip, ıslanan kumaş vücuduna yapışıp, görüntü daha seksi hale geldiğinde binlerce kişi izler.

Bir adım ötesine medya, Roma hukuku anlatan Ebru’yu haber yapmaz ama elbiseyle denize giren Ebru’yu ortaya çıkan görüntüden dolayı haber yapar muhakkak.

Podyumda kalçasını açtığı için ‘skandal’ diye haberler yapılan meselenin kahramanı, bu yaz, geçtiğimiz yaza göre iki kat daha fazla iş aldı, biliyor musunuz?

Tahminen Polat da en az zararı göreceği şekilde, kendi küçük skandallarını yaratıp, bunun etkisiyle işlerinin artmasını istiyordur. “O zaman Ebru’yu kınamaya ne hakkımız var?” gibi bir soru çıkıyor ortaya...

Çıplaklığı akıldan, seksi olmayı sesten ya da müzikten daha önemli bulanların olduğu bir dünyada yaşıyoruz artık.

Mekanların da gelen müşteri sayısına değil, şampanya açtıran, adisyonu en kabarık kişi sayısına baktığı, o tarz müşteriyi çekecek isimleri sahneye çıkardığı bir dünyada, Ebru elbette Roma hukuku anlatan bir video çekmez, çekemez.

Durum tam olarak bu maalesef..."