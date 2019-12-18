18.12.2019 - 12:12 |
Ece Erken: Eymen'i eğlendirmek için geldik
Sunucu Ece Erken, babası Noyan Erken ve oğlu Eymen ile birlikte geldiği İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.
Birkaç eksiği için hızlıca alışveriş yapan Ece Erken, daha sonra etkinlik alanında bulunan çocuk eğlence alanında babası ve oğluyla buluşarak doyasıya eğlendi.
Dedesinin omzunda sempatik tavırları ile dikkat çeken Eymen'i eğlendirmek için geldiklerini söyleyen güzel sunucu, muhabirler ile ayaküstü sohbet ettikten sonra yemek yiyecekleri restorana girdi. Kısa bir alışveriş turu ile günü noktalayan Erken ailesi, özel araçlarıyla AVM'den ayrıldı.
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