17.07.2019 - 14:01
Ece Erken günübirlik İstanbul'a geldi
Yaz sezonunun gelmesi ile soluğu Alaçatı'da bulunan yazlığında alan sunucu Ece Erken, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.
Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Ece Erken, yaz tatiline devam ettiğini, bir iş görüşmesi için İstanbul'a geldiğini söyledi. Muhabirler ile ayaküstü sohbet eden sunucu, "Alaçatı tatili süper geçiyor ama malum yeni sezon yaklaşıyor. Onun için birkaç görüşmem var. Günübirlik İstanbul'a geldim, bugün görüşmelerimi bitirip hemen tatile geri döneceğim" dedi.
Alışveriş sonrası bir restoranda iş arkadaşları ile buluşan Ece Erken, yeni sezon üzerine toplantı yaptı.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.