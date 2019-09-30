Ece Erken: "Peşimde biri var"

Beyaz TV'de ekrana gelen "Söylemezsem Olmaz" programının moderatörlüğünü üstlenen sevilen sunucu Ece Erken yayında konuşulacak bir açıklamada bulundu.

"1 haftadır peşimde biri var. Hayran falan değil sapık diyeceğim biri. Kanala kadar geldi. Kamera görüntüleri alındı. Makyözüme kadar çevremdekileri de telefonla arıyor" diyen Ece Erken; şahsın arandığını ve görüldüğü yerde gözaltına alınacağını söyledi.