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08.11.2019 - 12:16 |

Ece Erken takipçisine sert çıktı

Sunucu Ece Erken, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafa "Azcık giyinseydin keşke Ece" diye yorum yapan takipçisine sert çıktı.

Ece Erken takipçisine sert çıktı

Sosyal medyayı aktif kullanan Ece Erken, özellikle oğlu Eymen ile olan karelerini sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Ünlü sunucu bu kez de oğlu Eymen'le Çeşme'de çekilen fotoğrafını "Tbt, Çeşme..." notuyla paylaştı. Bir takipçisi de Erken'in gönderisine "Azcık giyinseydin keşke Ece" yorumunu yaptı.

Ünlü sunucu bu yoruma "Nurten Hanım bu fotoğrafta buna dikkat ediyorsanız akıl verecek durumda değilsiniz demektir. Takipten çıkın. Ahlakınıza uygun sayfalarda gezinin. Yazın çekilmiş fotoğrafımı paylaşırken size hesap vermeyeceğim tabii ki. Sevgiler" sözleriyle tepki gösterdi.

Ece Erken takipçisine sert çıktı

8 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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