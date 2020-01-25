25.01.2020 - 11:11 |
Ece Erken: Tanıyan varsa söylesin, şikayetçi olacağım!
Ece Erken, geçtiğimiz gün Seyrantepe’de bir şehir eşkıyasının şiddetine maruz kaldığını iddia etti. Aracının içerisinde oğlu varken tehdit edildiğini belirten sunucu, "Bu sahte kabadayıyı tanıyan varsa söylesin, şikayetçi olacağım" çağrısı yaptı.
Takvim gazetesinin haberine göre; Ece Erken, yanında oğlu da varken Seyrantepe'de trafik eşkıyasının şiddetine maruz kaldı. Ünlü sunucu, "Seyrantepe'de bir kabadayı var. Ters yönden araç sokmaya çalışınca ben de kendisini uyardım. 'Sana mı soracağım lan?' diyerek cama yöneldi. 'Burası benim mahallem, buradan çıkamazsın' diyerek beni tehdit etti" ifadelerini kullandı.
Cep telefonuyla çektiği şahsın kimliğinin belirlenmesi için çağrı yapan Ece Erken, "Bu sahte kabadayılarla aynı ülkede yaşıyoruz" sözleriyle, tedirginliğini dile getirdi.
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