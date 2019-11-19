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19.11.2019 - 12:23 |

Ece Erken'in hesabı hacklendi: Şu an hepimiz tehlikedeyiz!

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucusu Ece Erken'in icloud hesabı çalındı. Ünlü sunucu, sosyal medya üzerinden isyan etti.

Ece Erken'in hesabı hacklendi: Şu an hepimiz tehlikedeyiz!

Hesabının çalınmasının ardından hacker'lardan yardım bile isteyen Ece Erken; 3 bin 800 videosunun silindiğini açıkladı.

Erken, açıklamasında "Her şeyimiz bu hesaba bağlı. Şu an hepimiz tehlikedeyiz. Bu kişinin kim olduğunu bana bildirmenizi istiyorum. Videolarımı geri istiyorum. Bu şerefsizlik bu kadar kolay mı? Çok şükür yanlış bir şeyim yok ama bunun hesabını vereceksiniz" ifadelerini kullandı.

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