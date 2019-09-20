Ece Erken'in spor şıklığı

Oğlu Eymen ile birlikte alışverişe çıkan Ece Erken, uzun süre mağazaları dolaşıp sonbahar sezonu tekstil ürünlerini inceledi. Hem kendisi hem de Eymen için alışveriş yapan güzel sunucu, "Yayın sonrası ufak bir boşluğum vardı. Oğlumla birlikte alışverişe çıktık. Kendisi şu anda scooter'ı ile gezdiği için siz beni bu seferlik tek çekin. Ben de hemen Eymen'in peşinden koşayım" dedi.

Ayrıca Ece Erken'in spor giyim tarzı, doğal ve sade güzelliği dikkatlerden kaçmadı.