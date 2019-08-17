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HaberlerCaddeEce Seçkin domatesi 1.99 lira!
17.08.2019 - 08:54

Ece Seçkin domatesi 1.99 lira!

Şarkıcı Ece Seçkin, pazardan kilolarca domates alıp kışlık domates hazırlığı yaptı.

Ece Seçkin domatesi 1.99 lira!

Ece Seçkin, pazardan aldığı domatesleri soyarken çekilen anını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcının domateslerin arasında verdiği poz binlerce yorum ve beğeni aldı.

Her hafta köy pazarına giderek domatesin kilosu ne kadar diye soran Seçkin'e, pazarcı "Abla sen sanatçısın, senin nişanlın da pilot. Neden iki haftadır gidip gelip domatesin kilosunu soruyorsun?" diye sordu.

Pazarcı ile komik bir diyalog yaşayan Ece Seçkin, pazar alışverişinden çok keyif aldığını dile getirdi.

Ece Seçkin domatesi 1.99 lira

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