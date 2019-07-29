Ece Seçkin festival festival geziyor

Şarkılarının müzik listelerinin zirvesine yerleştiği, konserlerinde yoğun bir ilgiyle ve sevgiyle ağırlanan güzel sanatçı, bu yaz tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı.



Yaz boyunca tüm Türkiye'de gerçekleşen festivallerin gözde isimlerden biri haline gelen Ece Seçkin, ''İşimi aşkla yapmanın karşılığını ülkemizde sevenlerimin yoğun ilgisiyle alıyorum ve içinde bulunduğum bu dönemin gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Muhteşem bir ekiple çalışıyorum. Onlar benim en değerli güç kaynağım.''

Ece Seçkin'in konser takvimi ise şu şekilde:

2 Ağustos Mersin

9 Ağustos Lüleburgaz

12 Ağustos Çınarcık

24 Ağustos Gaziantep

7 Eylül Marmaris

8 Eylül Manisa

12 Ekim İstanbul

18 Ekim Adana

19 Ekim Gaziantep

26 Ekim İstanbul