29.07.2019 - 09:19
Ece Seçkin festival festival geziyor
Türk pop müziğinin genç ve iddialı isimlerinden Ece Seçkin, yoğun konser ve festival takvimiyle bu yazı en iyi değerlendiren isimlerden oldu.
Şarkılarının müzik listelerinin zirvesine yerleştiği, konserlerinde yoğun bir ilgiyle ve sevgiyle ağırlanan güzel sanatçı, bu yaz tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı.
Yaz boyunca tüm Türkiye'de gerçekleşen festivallerin gözde isimlerden biri haline gelen Ece Seçkin, ''İşimi aşkla yapmanın karşılığını ülkemizde sevenlerimin yoğun ilgisiyle alıyorum ve içinde bulunduğum bu dönemin gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Muhteşem bir ekiple çalışıyorum. Onlar benim en değerli güç kaynağım.''
Ece Seçkin'in konser takvimi ise şu şekilde:
2 Ağustos Mersin
9 Ağustos Lüleburgaz
12 Ağustos Çınarcık
24 Ağustos Gaziantep
7 Eylül Marmaris
8 Eylül Manisa
12 Ekim İstanbul
18 Ekim Adana
19 Ekim Gaziantep
26 Ekim İstanbul