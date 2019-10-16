Ece Seçkin ile İzel arasında şaşırtan benzerlik

İzel, Ece Seçkin ile karşılaştırmalı fotoğraflarını "Bana hep eski İzel ol dediniz. Ben kendi eski halime dönüşürken sayenizde fark ettim ki meğer Ece Seçkin benim gençliğime benziyor. Ben de gençleşirken güzel ve tatlı Ece'ye benziyorum. Arada yıllar varken ortaya karışık şirin bir haber çıkmış. Hep böyle tatlı haberlere... Yolumuz ışıklı olsun. Kalbinden öpüyorum Ece." notuyla paylaştı.

Ece Seçkin ise İzel'in paylaşımının altına şu notu düştü:

"Şak şarkısının klibini televizyonda ilk gördüğüm anı hatırlıyorum. Ev telefonuna sarılıp annemi aramıştım. 'Bana hemen İzel'in kasetini getir' diye. Hiç tanışmadık ama inanın ben ilk günden bu güne çıkardığınız tüm albümleriniz ve tüm şarkılarınızın hepsini ezbere biliyorum ve söylüyorum. Yeriniz her zaman bende farklıydı. Her klibinizde dans ederdiniz. Hep sizi izlerdim ve hep yapmaya çalışırdım. Demek ki tesadüf değilmiş. Küçük İzel'mişim ben. Bu haberden son tepkinize de bakınca kalbinizin ne kadar kocaman olduğunu fark ediyorum. Başkası olsa böyle güzel haberlere gıcık olur, kafayı takardı bana. En kısa zamanda yüz yüze tanışmak ve kucaklaşmak dileğiyle. Sizi çok seviyoruz."