Ece Seçkin: Kendimle barışık bir insanım

Konser öncesi kameralara konuşan Ece Seçkin, boy kompleksi olmadığını söyledi. Muhabirlerin sosyal medyada boyunuzla ilgili yapılan esprilere kızıyor musunuz? diye sorduğu şarkıcı, şöyle dedi:

Sosyal medyada benimle ilgili çok komik espriler yapılıyor. Dalga geçilince çok kafaya takmam asla, onlara gülüyorum. Şarkı çıkarıyorum, 'Şarkı çok kısa değil mi?' diyorlar. '1.50 iddia oranı' diyorlar, hoşuma gidiyor. Ben kendimle barışık bir insanım.

ÇİFTE MUTLULUK YAŞIYOR

Sohbetin devamında; dünyaca ünlü şarkıcı Enrique Iglesias ile düet yapan şarkıcı 'Charlie’nin Melekleri' filminde 'Adeyyo' şarkısının kullanılmasıyla çifte mutluluk yaşadığını söyledi. Ece Seçkin, “ 2 mutluluğu bir arada yaşıyorum. Hollywood filminde ilk Türk şarkısının kullanılması çok gurur verici” dedi.

Vizyona giren 'Charlie’nin Melekleri' filminden olumlu tepkiler aldığını söyleyen şarkıcı, “Film vizyona girdi. Çok güzel yorumlar alıyorum. Ülkemizi tüm dünyada Adeyyo şarkısı ile temsil ettiğimi düşünüyorum” dedi.