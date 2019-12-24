MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Ece Seçkin yeni yıla pembe saçlarıyla girecek
24.12.2019 - 16:26 |

Ece Seçkin yeni yıla pembe saçlarıyla girecek

Rozz Kalliope ile gerçekleştirdiği 'Benjamins 3' düeti ile üç hafta gibi kısa bir sürede müzik listelerinde bir numara olan, 300 bini aşkın beğeni ve 21 milyon tıklanma alan Ece Seçkin, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafında, yeni saç rengiyle görenleri şaşırttı.

Ece Seçkin yeni yıla pembe saçlarıyla girecek

Paylaşım yaptığı fotoğrafta süslenmiş yılbaşı ağacının yanında poz veren Ece Seçkin, "Sonunda pembe saçlarıma geri döndüm, çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Yeni yıla pembe saçlarıyla girecek olan şarkıcının bu tarzı, sosyal medyada yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Ece Seçkin yeni yıla pembe saçlarıyla girecek

Magazin Bülteni (24.12.2019)24.12.2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Haluk Levent sözünü tuttu

Haluk Levent sözünü tuttu

Çağla Demir'in yeni film heyecanı

Çağla Demir'in yeni film heyecanı

Hande Ataizi çok kızacak! Kuralları hiçe saydı

Hande Ataizi çok kızacak! Kuralları hiçe saydı

Radamel Falcao'dan mutluluk pozu

Radamel Falcao'dan mutluluk pozu

Sıradaki Haber