Ece Seçkin yeni yıla pembe saçlarıyla girecek

Paylaşım yaptığı fotoğrafta süslenmiş yılbaşı ağacının yanında poz veren Ece Seçkin, "Sonunda pembe saçlarıma geri döndüm, çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Yeni yıla pembe saçlarıyla girecek olan şarkıcının bu tarzı, sosyal medyada yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.