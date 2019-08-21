21.08.2019 - 13:16
Ece Vahapoğlu'ndan 26. hafta pozu
Yazar ve sunucu Ece Vahapoğlu ile Cihan Alpay, ilişkilerini 2018 yılında nikah masasına taşımıştı. Çift, geçtiğimiz aylarda bebekleri olacağını müjdelemişti.Hamilelik sürecini sevenleriyle paylaşan Ece Vahapoğlu'ndan 26. hafta pozu geldi.
Ece Vahapoğlu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa şu mesajı yazdı:
"Hamilelikte başlangıç 6. haftadan şimdi 26. haftaya. Hamilelik sürecinin 9 ay (40-42 hafta) gibi olması, hem bebeğin gelişimi için hem de annenin bu yeni sürece alışması için iyi. Özellikle karnının bu kadar büyümesine kadının belli bir süreçte alışması gerekiyor. Mucizevi, kutsal, doğal, dişi."