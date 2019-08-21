Ece Vahapoğlu'ndan 26. hafta pozu

Ece Vahapoğlu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa şu mesajı yazdı:

"Hamilelikte başlangıç 6. haftadan şimdi 26. haftaya. Hamilelik sürecinin 9 ay (40-42 hafta) gibi olması, hem bebeğin gelişimi için hem de annenin bu yeni sürece alışması için iyi. Özellikle karnının bu kadar büyümesine kadının belli bir süreçte alışması gerekiyor. Mucizevi, kutsal, doğal, dişi."