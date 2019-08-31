Ece Yosmaoğlu: Aşka kapımı kapatmadım

"AŞK DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞİFASIDIR"

- Aşka kapılarımı kapamadım. Bazı yerleri kırık sadece. Aşk sevgiyle, emekle dönüştürüldüğünde dünyanın en büyük şifasıdır.

"EVLİLİK BENİM İÇİN HÂLÂ KUTSAL"

- Ozan çocuklarımın babası. Kopmamız mümkün değil. Gerektiği zamanlar görüşüyoruz.

- Evlilik benim için hâlâ kutsal.

"ALDATILDIĞIMI SÖYLEYENLERE GÜLÜYORUM"

- Aldatıldığımı söyleyenlere gülüyorum.

- Çok erken yaşta anne olmak sanıldığı kadar kolay değil.

- Düşmek, kalmak yaşamın fıtratında var. Şimdi sakin, pozitif ve huzurlu bir dönemdeyim.

ROMAN YAZIYOR

İlkokuldan beri en büyük hayalinin kitap yazmak olduğunu söyleyen Ece Yosmaoğlu, "Dijital dergi 'Hamamda Deli Var'da denemelerim yayınlanıyor. Bir de roman yazmaya başladım. 2020’de bitmiş olur" dedi.