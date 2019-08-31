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31.08.2019 - 09:38

Ece Yosmaoğlu: Aşka kapımı kapatmadım

Ece Yosmaoğlu (31), müzisyen Ozan Doğulu ile 2003’te Bursa’da Sezen Aksu konserinde tanışıp Aralık 2007’de nikah masasına oturmuştu. Kızları; Arya 2008’de, Lila 2012’de, Elya 2015’te dünyaya gelmişti. Çift, Haziran 2018’de boşanmıştı. Ece Yosmaoğlu boşandıktan sonra ilk röportajını Hello dergisine verdi.

Ece Yosmaoğlu: Aşka kapımı kapatmadım

"AŞK DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞİFASIDIR"

- Aşka kapılarımı kapamadım. Bazı yerleri kırık sadece. Aşk sevgiyle, emekle dönüştürüldüğünde dünyanın en büyük şifasıdır.

"EVLİLİK BENİM İÇİN HÂLÂ KUTSAL"
- Ozan çocuklarımın babası. Kopmamız mümkün değil. Gerektiği zamanlar görüşüyoruz.

- Evlilik benim için hâlâ kutsal.

"ALDATILDIĞIMI SÖYLEYENLERE GÜLÜYORUM"

- Aldatıldığımı söyleyenlere gülüyorum.

- Çok erken yaşta anne olmak sanıldığı kadar kolay değil.

- Düşmek, kalmak yaşamın fıtratında var. Şimdi sakin, pozitif ve huzurlu bir dönemdeyim.

ROMAN YAZIYOR
İlkokuldan beri en büyük hayalinin kitap yazmak olduğunu söyleyen Ece Yosmaoğlu, "Dijital dergi 'Hamamda Deli Var'da denemelerim yayınlanıyor. Bir de roman yazmaya başladım. 2020’de bitmiş olur" dedi.

30 Ağustos 2019 Magazin Bülteni30 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
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