22.07.2019 - 09:11
Eda Aşık yeni aşka yelken açtı
Fenerbahçe eski başkanı, rahmetli Metin Aşık ile Hülya Aşık'ın kızı Eda, Haziran 2017'de evlendiği üçüncü eşi Özgün Özen'den 2018'de boşanmıştı. Eda Aşık, yaralı kalbinin ilacını buldu, yeni bir maceraya yelken açtı.
Eda Aşık'ın sevgilisinin adı Murat Akar, avukatlık yapıyor. Aşıklar, şu an Bodrum'da tatil yapıyor. (Posta)
Eve düşen buz kütlesi çatıyı deldiBurdur'un Yeşilova ilçesinde, Süleyman Ocak'a ait evin çatısına buz parçası düştü. Yolcu uçağından düştüğü değerlendirilen buz parçası, hasara yol açtı. Olay, saat 13.00 sıralarında, Yeşilova ilçesi Yarışlı köyünde meydana geldi. Süleyman Ocak'a ait tek katlı müstakil evin çatısına buz kütlesi düştü. Çatıyı ve tavanı delen buz kütlesi oturma odasına düşünce maddi hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince buz kütlesi üzerinde inceleme yapılıp, numune alındı. Buz kütlesinin yolcu uçağından düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi.