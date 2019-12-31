Eda Ece-Buğrahan Tuncer'den yılbaşı alışverişi

Geçtiğimiz hafta kendisinden 15 yaş küçük sevgilisini ailesi ile tanıştıran Eda Ece, evlilik sorularına cevap vermezken, gün boyu basketbolcu sevgilisi ile birlikte yılbaşı alışverişi yaptı.

Spor ve günlük kıyafetleri ile alışveriş turu atan çift, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmezken, hayranlarının fotoğraf isteklerine de kayıtsız kalmadı.