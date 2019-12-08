08.12.2019 - 12:06 |
Eda Ece itiraf etti: Bu huyumu yaşlı buluyorum
Fox TV'de yayınlanan 'Yasak Elma' dizisinde başrol oynayan Eda Ece, Aslı Şen’in YouTube kanalına konuk oldu.
Porgramda hakkında merak edilenleri anlatan Eda Ece, “Dizide en zorlandığın sahne hangisiydi?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Benim İngilizce'm çok iyidir ama Yıldız karakteri eğitimsiz ve İngilizcesi çok az. O yüzden bir sahnede İngilizce kelimeleri yanlış söylemem gerekiyordu. Hem eğlenceli hem de zor oldu benim için.”
Ece, müziğe karşı mesafeli olduğunu da şöyle açıkladı:
“En az bilgim olan konu müziktir. Bu huyumu biraz yaşlı buluyorum. Arabada bile bir belgeseli bağlar dinlerim, her konuda bilgi almayı severim çünkü. Klasik müzik falan olunca kendimi daha dingin hissediyorum.”