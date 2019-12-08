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08.12.2019 - 12:06 |

Eda Ece itiraf etti: Bu huyumu yaşlı buluyorum

Fox TV'de yayınlanan 'Yasak Elma' dizisinde başrol oynayan Eda Ece, Aslı Şen’in YouTube kanalına konuk oldu.

Eda Ece itiraf etti: Bu huyumu yaşlı buluyorum

Porgramda hakkında merak edilenleri anlatan Eda Ece, “Dizide en zorlandığın sahne hangisiydi?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Benim İngilizce'm çok iyidir ama Yıldız karakteri eğitimsiz ve İngilizcesi çok az. O yüzden bir sahnede İngilizce kelimeleri yanlış söylemem gerekiyordu. Hem eğlenceli hem de zor oldu benim için.”

Ece, müziğe karşı mesafeli olduğunu da şöyle açıkladı:

“En az bilgim olan konu müziktir. Bu huyumu biraz yaşlı buluyorum. Arabada bile bir belgeseli bağlar dinlerim, her konuda bilgi almayı severim çünkü. Klasik müzik falan olunca kendimi daha dingin hissediyorum.”

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