Eda Gök ile Emrah Albayrak barıştı!

Yıllardır Esra Erol ile birlikte çalışan Eda Gök, kendisini en yakın arkadaşı; evli ve iki çocuk annesi Burcu Sinem Ünsal'la aldatan Emrah Albayrak'tan 2 yıl önce tek celsede boşanmıştı. Ancak ikilinin yeni yılda barıştığı ortaya çıktı.

Emrah Albayrak, Eda Gök ve kızıyla birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından paylaşarak barıştıklarını herkese ilan etti. Müzisyen paylaşımına, "2020 küslerin barıştığı, herkesin birbirine anlayışla baktığı, içini bilmeden yargılamadığı, iğneyi kendine çuvaldızı kendine batırdığı bir yıl olsun... İnsan haysiyetini veya hayatını, amaçları uğrunda hiçe sayanların, yok olduğu bir yıl olsun" notunu düştü.