25.07.2019 - 09:05
Eda Taşpınar kira ödemekten bıktı!
Yunan Adası Mikonos'ta 4 aylığına 200 bin TL'lik villa kiralayıp tatil yapan Eda Taşpınar gelecek yıl adadan ev alacağını söyledi.
Eda Taşpınar, Yunan adası Mikonos'ta 4 aylığına 200 bin TL'lik lüks bir villa kiralamış.
Taşpınar ''Mikonos'a 16 yıldır geliyorum. Yılın 4 ayı kalıyorum. Buraya 'parti adası' diyenlere kızıyorum, haksızlık!
Mikonos'ta doğallık, gerçeklik, huzur ve güzel bir enerji var. Kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Kasmıyor'' dedi.
Eda Taşpınar önümüzdeki yıl adadan ev alacağını da söyledi. (Posta)