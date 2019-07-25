Eda Taşpınar kira ödemekten bıktı!

Eda Taşpınar, Yunan adası Mikonos'ta 4 aylığına 200 bin TL'lik lüks bir villa kiralamış.

Taşpınar ''Mikonos'a 16 yıldır geliyorum. Yılın 4 ayı kalıyorum. Buraya 'parti adası' diyenlere kızıyorum, haksızlık!

Mikonos'ta doğallık, gerçeklik, huzur ve güzel bir enerji var. Kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Kasmıyor'' dedi.

Eda Taşpınar önümüzdeki yıl adadan ev alacağını da söyledi. (Posta)