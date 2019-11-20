20.11.2019 - 08:49 | | UMUT ÜNVER
Eda Taşpınar'dan örnek davranış
Sosyal medyada verdiği cesur pozlarla ardından söz ettiren sosyetik güzel Eda Taşpınar, önceki gün Emirgan’da köpeğini gezdirirken objektiflere takıldı.
Sisli havada yürüyüş yapıp, köpeğini de gezdirmeyi ihmal etmeyen Eda Taşpınar, çevreci olduğunu gösterdi. Köpeğinin sahilde tuvaletini yaptığını fark eden sosyetik güzel, orayı temizlemek için yardımcısını poşet almaya yolladı.
Yardımcısının kısa sürede poşeti getirmesi ile birlikte köpeğinin tuvaletini poşetle alarak çöp kutusuna attı. Taşpınar, "Hepimiz çevreci ve duyarlı olmalıyız" diye konuşup, örnek bir davranış sergiledi.