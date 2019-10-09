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09.10.2019 - 12:47 |

'EDHO’da Tarık Ünlüoğlu’na duygusal veda

Geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, son olarak rol aldığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde unutulmadı.

'EDHO’da Tarık Ünlüoğlu’na duygusal veda

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da 'Ünal Kaplan' karakterini canlandıran Tarık Ünlüoğlu, geçtiğimiz hafta vefat etmişti. 'EDHO' ekibi, rol arkadaşlarının ölümü üzerine büyük üzüntü yaşamıştı.

Dizinin 142'nci bölümünde Ünlüoğlu için çekilen veda sahnesi dikkat çekti. Duygu yüklü bölümde, Ünlüoğlu’nun yer aldığı sahnelerden bir kolaj da yer aldı.

 
 
 
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İyi uykular..🙏🙏🙏

oktaykaynarca (@oktaykaynarca)'in paylaştığı bir gönderi ()

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