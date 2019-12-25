Edis asker oldu

Son dönemde değiştirdiği imajıyla gündeme gelen Edis Görgülü, bedelli askerlik görevini yapmak için İskenderun'daki birliğine teslim oldu.

Askerlik görevini bahriyeli olarak yapacak olan şarkıcı, birliğine teslim olmadan önce fotoğraf çekindi. Geçen ay saçlarını sarıya boyatan Edis'in, kısalttığı saçlarını da askerlik öncesinde gerçek rengine döndürmesi de dikkat çekti.