Edis hemşehrilerine konser verdi

Edis, İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında, Kültürpark'taki çim konserlerinde İzmirli hemşerileri ile hasret giderdi. Şarkıları kadar sahne performansıyla da sevenlerinden tam not alan Edis, iki saate yakın süre İzmirlileri coşturdu.

21 Aralık tarihinde askere gidecek olan İzmirli popçu, askerliği süresince de bu kez Mehmetçik için konser vermek istediğini dile getirdi