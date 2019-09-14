MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeEdis hemşehrilerine konser verdi
14.09.2019 - 17:59 | | DHA

Edis hemşehrilerine konser verdi

Türk pop müziğinin son iki yıldır parlayan isimlerinden olan Edis Görgülü, memleketi İzmir'de sahneye çıktı.

Edis hemşehrilerine konser verdi

Edis, İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında, Kültürpark'taki çim konserlerinde İzmirli hemşerileri ile hasret giderdi. Şarkıları kadar sahne performansıyla da sevenlerinden tam not alan Edis, iki saate yakın süre İzmirlileri coşturdu.

21 Aralık tarihinde askere gidecek olan İzmirli popçu, askerliği süresince de bu kez Mehmetçik için konser vermek istediğini dile getirdi

14 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yasmin Erbil: Oyunculuk teklifi gelirse sıcak bakıyorum

Yasmin Erbil: Oyunculuk teklifi gelirse sıcak bakıyorum

Burak Özçivit'e bölüm başı 325 bin TL!

Burak Özçivit'e bölüm başı 325 bin TL!

Nebahat Çehre her daim şık

Nebahat Çehre her daim şık

'Arka Sokaklar' zirvede başladı

'Arka Sokaklar' zirvede başladı

Sıradaki Haber