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27.10.2019 - 12:41 | | İHA

Edis, İzmir'de nefesleri kesti!

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Edis, doğup büyüdüğü İzmir'deki konserinde sevgi seli ile karşılandı.

Edis, İzmir'de nefesleri kesti!

Farklı tarzlarda seslendirdiği şarkıları ve yorumuyla binlerce hayranının gönlünü bir kez daha fetheden yakışıklı popçu Edis, en sevilen şarkılarını seslendirdi. Hayranları Edis’in konseri için sabah saatlerinden itibaren alışveriş merkezine geldi. Başlarına Edis bantları takan genç kızlar, yakışıklı popçuyu karşılarında görmenin heyecanını yaşadı. Edis sahneye çıkar çıkmaz yer yerinden oynarken, sevenleri tüm şarkılarına eşlik etti.

Sahne performansıyla coşkuyu zirveye çıkaran Edis, konserinin bu kadar ilgi görmesinin ve coşkulu kalabalığın kendisini gururlandırdığını ifade ederek, bu özel etkinlikte binlerce müzikseverle hasret gidermekten çok mutlu olduğunu dile getirdi.

 

 

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