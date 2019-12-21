21.12.2019 - 12:15 |
Edis savcılığa başvurmuştu! İşte karar...
Popçu Edis, daha önce menajerliğini yapan şirket ile karşı karşıya gelmişti. Şirket, 3.5 milyon lira alacağı olduğunu iddia ederek ihtiyati haciz kararı çıkarmıştı. Sözleşmenin sahte olduğunu iddia eden Edis ise eski şirketi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
Sabah gazetesinin haberine göre; Savcılık, yürüttüğü soruşturma sonrası Edis'in eski şirketiyle alacak verecek meselesi olduğuna hükmetti. Para alışverişinden kaynaklanan anlaşmazlığın 'dolandırıcılık' ya da 'sahtecilik' suçu olmadığını belirtip tarafların sorununu hukuk mahkemesinde çözmesine karar verdi.