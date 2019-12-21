Edis savcılığa başvurmuştu! İşte karar...

Sabah gazetesinin haberine göre; Savcılık, yürüttüğü soruşturma sonrası Edis'in eski şirketiyle alacak verecek meselesi olduğuna hükmetti. Para alışverişinden kaynaklanan anlaşmazlığın 'dolandırıcılık' ya da 'sahtecilik' suçu olmadığını belirtip tarafların sorununu hukuk mahkemesinde çözmesine karar verdi.