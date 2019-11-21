Edis'ten 'tükenmişlik sendromu' iddialarına yanıt

Son dönemin yükselen yıldızlarından biri olan Edis Görgülü, görüntüsünde şaşırtıcı bir değişikliğe gitmişti. Saçlarını civciv sarısına boyatan şarkıcı, sosyal medyada Eminem'e benzetilmişti.

Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa'nın haberine göre Edis'in tükenmişlik sendromuna yakalandığı kulislerde konuşuluyormuş. Hatta başarılı popçunun, bu nedenle radikal değişikliklere gittiği iddialar arasındaydı.

Son açıklamasıyla şaşırtan Edis, 1 Aralık 2019'da son kez konser verecek. Popçu, 1 milyon liraya müzik tarzını, arabasını, yaşadığı evi hatta şarkı sözlerini değiştirme kararı verdi.

Konuya açıklık getiren şarkıcı; "Tükenmedim, aksine yenileniyorum. Her şeye veda edip beyaz bir sayfa açmak istiyorum. O nedenle konserimin adı 'An'a veda' olacak" diyerek, 'tükenmişlik sendromuna yakalandığı' iddiasını yalanladı.