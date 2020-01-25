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25.01.2020 - 07:50 |

Editör'ün seçtikleri

Editör'ün seçtikleri

Göz alıcı ışıltı

Editörün seçtikleri


La Mer’in ‘The Hydrating Illuminator’ adlı ürünü, cildi içten dışa aydınlatarak, canlandırıcı bir etki sağlamayı hedefliyor. İçeriğindeki, denizden elde edilen aktif karışım, yanında dolgun bir görünüme yardımcı olurken, aynı zamanda nemlendirme özelliğiyle iyileştirmeye de destek.

Sportif koleksiyon

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Beyoncé ve Adidas, gelecek nesillerin yaratıcılığına ilham veren iş birliğinin ilk koleksiyonu IVY Park, Türkiye’de satışa çıktı. Güç, özgürlük ve özgünlük temalarından ilham alınarak hazırlanan tasarımlar, spor giyime farklı bir görünüm vadediyor.

Doğal içerik

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Işıl Tan’ın öncülüğünde Bodrum’da kurulan Hatice Teyze, Bağdat Caddesi’nde yeni mağazasını açtı. Baharat, cilt bakım ürünleri, bakliyat ve çocuk bakımlarıyla farklı ihtiyaca yönelik, doğal içeriklerle hazırlanan ürünler, her yaşa hitap ediyor.

Hacimli bakış

Editörün seçtikleri



Rihanna’nın ikonik makyaj markası Fenty Beauty’nin ilk maskarası Full Frontal, daha uzun, kıvrımlı ve hacimli kirpik görüntüsüne destek oluyor. Çift taraflı fırçaya sahip üründe, bombeli kısım hacim sağlarken düz tarafıysa kirpiklerinize kıvrım vermenize olanak tanıyor.

Romantik bir etki

Editörün seçtikleri



Yaklaşan Sevgililer Günü öncesinde, pembe tonlarının başrolde olduğu ürünlerden seçenek sunan MAC, romantizme dikkat çekiyor. Studio Fix Fluid fondötenle eşitlenen ciltte, göz altlarını aydınlatmak adına Studio Fix 24H Smooth kapatıcı ve Mineralize Blush allık, özel anlarınızın kurtarıcısı olma yolunda da alternatiflerden bir tanesi...

Renk ahengi

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Solo, sofraları desenli ve rengarenk peçetelerle tamamlamayı hedefliyor. Bu kapsamda, doğanın renklerini yumuşak dokusuyla birleştiren Solo Rengarenk Peçete, günlük sofralara özenli görüntü sunmayı hedefliyor.

Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.
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Cadde Yazarları

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