Editör'ün seçtikleri

Göz alıcı ışıltı









La Mer’in ‘The Hydrating Illuminator’ adlı ürünü, cildi içten dışa aydınlatarak, canlandırıcı bir etki sağlamayı hedefliyor. İçeriğindeki, denizden elde edilen aktif karışım, yanında dolgun bir görünüme yardımcı olurken, aynı zamanda nemlendirme özelliğiyle iyileştirmeye de destek.



Sportif koleksiyon







Beyoncé ve Adidas, gelecek nesillerin yaratıcılığına ilham veren iş birliğinin ilk koleksiyonu IVY Park, Türkiye’de satışa çıktı. Güç, özgürlük ve özgünlük temalarından ilham alınarak hazırlanan tasarımlar, spor giyime farklı bir görünüm vadediyor.



Doğal içerik









Işıl Tan’ın öncülüğünde Bodrum’da kurulan Hatice Teyze, Bağdat Caddesi’nde yeni mağazasını açtı. Baharat, cilt bakım ürünleri, bakliyat ve çocuk bakımlarıyla farklı ihtiyaca yönelik, doğal içeriklerle hazırlanan ürünler, her yaşa hitap ediyor.



Hacimli bakış









Rihanna’nın ikonik makyaj markası Fenty Beauty’nin ilk maskarası Full Frontal, daha uzun, kıvrımlı ve hacimli kirpik görüntüsüne destek oluyor. Çift taraflı fırçaya sahip üründe, bombeli kısım hacim sağlarken düz tarafıysa kirpiklerinize kıvrım vermenize olanak tanıyor.



Romantik bir etki









Yaklaşan Sevgililer Günü öncesinde, pembe tonlarının başrolde olduğu ürünlerden seçenek sunan MAC, romantizme dikkat çekiyor. Studio Fix Fluid fondötenle eşitlenen ciltte, göz altlarını aydınlatmak adına Studio Fix 24H Smooth kapatıcı ve Mineralize Blush allık, özel anlarınızın kurtarıcısı olma yolunda da alternatiflerden bir tanesi...



Renk ahengi









Solo, sofraları desenli ve rengarenk peçetelerle tamamlamayı hedefliyor. Bu kapsamda, doğanın renklerini yumuşak dokusuyla birleştiren Solo Rengarenk Peçete, günlük sofralara özenli görüntü sunmayı hedefliyor.