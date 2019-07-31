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HaberlerCaddeEfsane isimler tatilde bir arada!
31.07.2019 - 16:01

Efsane isimler tatilde bir arada!

Yoğun geçen sezonun ardından soluğu tatil beldelerinde alan ünlü isimler sosyal medya hesaplarından sevenlerini bilgilendirmeye devam ediyor.

Efsane isimler tatilde bir arada!

En son 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde rol alan Oktay Kaynarca eski dostlarıyla buluştu.


Aslantuğ Ailesi ve Ozan-Ali Güven ile bir araya gelen Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşıp altına “Abiler, kardeşler, babalar, oğullar” notunu yazdı.

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraf çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

31 Temmuz 2019 Magazin Bülteni.
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