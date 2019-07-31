Efsane isimler tatilde bir arada!

En son 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde rol alan Oktay Kaynarca eski dostlarıyla buluştu.



Aslantuğ Ailesi ve Ozan-Ali Güven ile bir araya gelen Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşıp altına “Abiler, kardeşler, babalar, oğullar” notunu yazdı.

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraf çok sayıda yorum ve beğeni aldı.