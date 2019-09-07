MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeEfsane isme efsane satış!
07.09.2019 - 07:50

Efsane isme efsane satış!

Boksun efsane isimlerinden Sugar Ray Leonard, 20 yıldır yaşadığı Los Angeles’taki malikanesini, 52 milyon dolar’dan (yaklaşık 300 milyon TL) satışa çıkardı.

Efsane isme efsane satış!

Boksun efsane isimlerinden Sugar Ray Leonard, 20 yıldır yaşadığı Los Angeles’taki malikanesini, 52 milyon dolar’dan (yaklaşık 300 milyon TL) satışa çıkardı. 63 yaşındaki profesyonel boksörün 1993 yılında satın aldığı arsasına, beş yıl sonra yaptırdığı saray yavrusu, Pacific Palisades bölgesinde satılan en pahalı evlerden biri olacak.

6 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tanıtım güzeli

Tanıtım güzeli

Shawn Mendes'ten örnek davranış

Shawn Mendes'ten örnek davranış

Tek celsede boşandılar

Tek celsede boşandılar

Efsane isme efsane satış!

Efsane isme efsane satış!

Sıradaki Haber