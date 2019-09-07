Efsane isme efsane satış!

Boksun efsane isimlerinden Sugar Ray Leonard, 20 yıldır yaşadığı Los Angeles’taki malikanesini, 52 milyon dolar’dan (yaklaşık 300 milyon TL) satışa çıkardı. 63 yaşındaki profesyonel boksörün 1993 yılında satın aldığı arsasına, beş yıl sonra yaptırdığı saray yavrusu, Pacific Palisades bölgesinde satılan en pahalı evlerden biri olacak.