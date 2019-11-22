MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriEge Kökenli'nin değişimi şaşırttı
22.11.2019 - 15:37 |

Ege Kökenli'nin değişimi şaşırttı

Star TV'de yayınlanan 'Benim Tatlı Yalanım' dizisinde rol alan Ege Kökenli, son fotoğrafıyla dikkat çekti. Güzel oyuncunun takipçileri, paylaşıma yorum yağdırdı.

Ege Kökenli'nin değişimi şaşırttı

Oyuncu Ege Kökenli sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Kökenli'nin yüzündeki değişikliği fark eden takipçileri, eleştiri oklarının hedefine, 26 yaşındaki oyuncuyu aldı.

Bazıları fotoğrafa yapılan shop yüzünden Ege Kökenli'nin böyle göründüğünü söylerken bazıları da genç oyuncunun botoks yaptırdığını iddia etti.

İşte Kökenli'nin fotoğrafına gelen yorumlardan bazıları:

- Bu kadın en yapmış kendine?
- Acayip değişmiş tanıyamadım
- Estetik mi yaptırdı? Eski halinden eser yok
- Ne gerek var bu kadar makyaja, shopa?

Ege Kökenlinin değişimi şaşırttı

22 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ahmet Mekin'den örnek davranış! Organlarını bağışladı

Ahmet Mekin'den örnek davranış! Organlarını bağışladı

Selen Görgüzel: Çok güzel tepkiler aldım

Selen Görgüzel: Çok güzel tepkiler aldım

Sefa Doğanay'a hakaret davasında karar!

Sefa Doğanay'a hakaret davasında karar!

Fatih Ürek siyahlar içinde

Fatih Ürek siyahlar içinde

Sıradaki Haber