Ege Kökenli'nin değişimi şaşırttı

Oyuncu Ege Kökenli sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Kökenli'nin yüzündeki değişikliği fark eden takipçileri, eleştiri oklarının hedefine, 26 yaşındaki oyuncuyu aldı.

Bazıları fotoğrafa yapılan shop yüzünden Ege Kökenli'nin böyle göründüğünü söylerken bazıları da genç oyuncunun botoks yaptırdığını iddia etti.

İşte Kökenli'nin fotoğrafına gelen yorumlardan bazıları:

- Bu kadın en yapmış kendine?

- Acayip değişmiş tanıyamadım

- Estetik mi yaptırdı? Eski halinden eser yok

- Ne gerek var bu kadar makyaja, shopa?