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21.08.2019 - 07:50| ATILAY KANDEMİR

Eğlence dorukta

Cemiyet hayatının tanıdık simaları, Moda Deniz Kulübü’nde Alex’in şarkılarıyla eğlendi.

Eğlence dorukta

Yaz boyunca sportif faaliyetlerin yanı sıra kültür ve sanat etkinlikleriyle de dikkat çeken Moda Deniz Kulübü’nde önceki akşam Alex sahne aldı. ‘Taverna Kralı’ Hayko’nun oğlu olan şarkıcı, sesi ve performansıyla konuklardan tam not aldı. “Babasının oğlu” yorumları alan Alex, hareketli şarkılarıyla cemiyet hayatının renkli simalarını, gece boyunca dans ettirdi.

Etkinliğe, Merih Gürkaynak, Şeniz Lakay, Azade Toner, Teoman Taşpınar, Erhan Erdem, Nilgün Büke, Şebnem Demren ve Sait Yardımcı’nın da aralarında bulunduğu 200 kişi katıldı. Ünlü isimler, Alex’in Türkçe ve Yunanca söylediği şarkılara, bir ağızdan eşlik etti. Kulüp üyeleri gece sonunda, 30 Ağustos Zafer Bayramı gecesi düzenlenecek ‘Zafer Bayramı Balosu’nda buluşmak üzere, vedalaştı.





Marmaris plajları, yabancı turistlerle kentte yaşayanlara kaldıMarmaris'e Kurban Bayramı tatili için gelenlerin çoğunluğunun memleketlerine dönmesinin ardından, plajlar kentte yaşayanlar ile yabancı turistlere kaldı.
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