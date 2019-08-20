Eğlence tam gaz

Plaj ve restoran hizmeti veren Gündoğan Küçükbük’teki Serafina Mare, İtalyan tatlarını Bodrumlu lezzet tutkunlarıyla buluşturuyor. Mekanda geleneksel hale gelen ‘Ali Sayar’lı Geceler’de ünlü isimler, eğlence dolu saatler yaşıyor. Haftanın üç günü mekanda DJ kabinine geçen Sayar, konuklarının istek parçalarına göre programına yön veriyor.

Ünlü işletmecinin önceki gün performansını izleyenler arasında; Gamze-Nedim Keçeli, Gülim-Burak Karabacak, Tuğba-Nuri Develi, Ergül-Tuncay Azaphan, Ahmet Karaçöl, Burak Elmas, Ceylan Türkoğlu, Derya Ayaydın, Zafer Kozanoğlu ile Tuna Öztürk gibi iş, sanat ve cemiyet

hayatından tanıdık simalar yer aldı. Akşam saatlerinde başlayan etkinlik, gece yarısına kadar devam etti.





