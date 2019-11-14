Eğlenceli davet

Hilary Duff, bir yaşındaki kızı Banks ile, önceki gün Los Angeles’ta düzenlenen bir davete katıldı. Happy Little Camper markasının yüzü olan oyuncu, çevre dostu bebek bezleri ve ıslak mendillerin tanıtımının yapıldığı partide, “Bu tarz ürünleri bulmak kolay değil. Ebeveynler olarak çocuğumuzun sağlığını düşünmeliyiz” dedi. Anne-kız, objektiflere eğlenceli pozlar verdi.