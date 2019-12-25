Eğlenceli davet

Midpoint, Welldone, Bi Daha ve Akbabalı Meyhane’nin kurucusu ve ortaklarından Ayhan Çarıkçılar, eşi Ebru Hanım’la dostlarına ‘Yeni Yıla Merhaba’ daveti verdi. Bi Daha Meyhane’deki yemekte, Figen-Fatih Kıral, Esen-Alper Ziyal, Aslıhan-Ömer Abacı, Sinem-Şevki Sancaktar ve Esra Öztürk yer aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Bülent Serttaş, DJ kabinine geçerek, konukları eğlendirdi.