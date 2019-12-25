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25.12.2019 - 07:50 |

Eğlenceli davet

Midpoint, Welldone, Bi Daha ve Akbabalı Meyhane’nin kurucusu ve ortaklarından Ayhan Çarıkçılar, eşi Ebru Hanım’la dostlarına ‘Yeni Yıla Merhaba’ daveti verdi.

Eğlenceli davet

Midpoint, Welldone, Bi Daha ve Akbabalı Meyhane’nin kurucusu ve ortaklarından Ayhan Çarıkçılar, eşi Ebru Hanım’la dostlarına ‘Yeni Yıla Merhaba’ daveti verdi. Bi Daha Meyhane’deki yemekte, Figen-Fatih Kıral, Esen-Alper Ziyal, Aslıhan-Ömer Abacı, Sinem-Şevki Sancaktar ve Esra Öztürk yer aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Bülent Serttaş, DJ kabinine geçerek, konukları eğlendirdi.

Magazin Bülteni (25.12.2019).
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Cadde Yazarları

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