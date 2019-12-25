25.12.2019 - 07:50 |
Eğlenceli davet
Midpoint, Welldone, Bi Daha ve Akbabalı Meyhane’nin kurucusu ve ortaklarından Ayhan Çarıkçılar, eşi Ebru Hanım’la dostlarına ‘Yeni Yıla Merhaba’ daveti verdi.
Midpoint, Welldone, Bi Daha ve Akbabalı Meyhane’nin kurucusu ve ortaklarından Ayhan Çarıkçılar, eşi Ebru Hanım’la dostlarına ‘Yeni Yıla Merhaba’ daveti verdi. Bi Daha Meyhane’deki yemekte, Figen-Fatih Kıral, Esen-Alper Ziyal, Aslıhan-Ömer Abacı, Sinem-Şevki Sancaktar ve Esra Öztürk yer aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Bülent Serttaş, DJ kabinine geçerek, konukları eğlendirdi.