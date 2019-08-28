Eğlenceli festival

Yapı Kredi ana sponsorluğunda ve Mercedes-Benz Türk iş birliğindeki etkinlikte, ünlü isimler kitesurf deneyimi, happy hour partileri, Azmak Nehri keyfi, Muğla’nın birbirinden enfes koylarında tekne turu, sabah yogası, akustik performanslar ve doğa keşifleriyle unutulmaz anlar yaşadı. Konuklar, Berna Öztürk ile Tai’nin muhteşem performansı eşliğindeki partide de, deniz ve müziğin tadını çıkardı. Çağla Şıkel, Burcu Binici, Ece Begüm Yücetan, Tuğba Melis Türk ve Bilge Öztürk, College E.M.A tarafından Muğla Akyaka’da gerçekleşen ‘Yapı Kredi Summer Escape’ festivaline katıldı. Yapı Kredi ana sponsorluğunda ve Mercedes-Benz Türk iş birliğindeki etkinlikte, ünlü isimler kitesurf deneyimi, happy hour partileri, Azmak Nehri keyfi, Muğla’nın birbirinden enfes koylarında tekne turu, sabah yogası, akustik performanslar ve doğa keşifleriyle unutulmaz anlar yaşadı. Konuklar, Berna Öztürk ile Tai’nin muhteşem performansı eşliğindeki partide de, deniz ve müziğin tadını çıkardı.