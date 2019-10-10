Aybüke Pusat, Gonca Vuslateri ve Leyla Tanlar, Signal’in yenilenen White Now serisini, Soho House’ta gerçekleşen partiyle tanıttı. Pusat, “Her boşluğumda dünyanın egzotik yerlerini keşfetmeye vakit ayırıyorum” derken, Tanlar ise, “İnsanlarla çabuk samimi olan biriyim” şeklinde konuştu. Ünlü isimler, stillerini egzotik, bohem ve doğal olarak tanımladı.