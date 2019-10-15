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15.10.2019 - 07:50 | | ÖZEL HABER

Ehliyetini kaptırdı

Timur Acar, Bozburun’da katıldığı bir düğün sonrası alkollü bir şekilde direksiyon başına geçince, ehliyetini kaptırdı

Ehliyetini kaptırdı

Oynadığı dizi ve sinema filmleriyle adından söz ettiren Timur Acar’ın, önceki akşam Bozburun’da iyi başlayan gecesi, kötü bitti. Oyuncu, düğünde alkol almasına rağmen, direksiyon başına geçti. 100 metre sonra jandarma tarafından çevrilen Acar’ın, ehliyetine altı ay süreyle el konuldu.
Uzun uğraşlara rağmen karakol komutanını ikna edemeyen oyuncu hakkında cezai işlem uygulandı. Morali bozulan Acar’ın, İstanbul’a araç yerine uçakla gideceği öğrenildi. Nisan ayına kadar direksiyon başına geçemeyecek oyuncunun otomobilini ise bir arkadaşı İstanbul’a götürecek.

15 Ekim 2019 Magazin Haberleri.
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