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25.10.2019 - 07:50 |

Ekibe özel ofis

Mybestfriends tasarımcısı Ayşegül Afacan Köksal, yaratıcı ekibi için açtığı yeni ofisinde misafirlerini ağırladı.

Ekibe özel ofis

Mybestfriends tasarımcısı Ayşegül Afacan Köksal, yaratıcı ekibi için açtığı yeni ofisinde misafirlerini ağırladı. Köksal, “Yeni enerjilerle daha çok yaratmak ve tasarlamak için hazırladığımız ofisimizin ilk gününde, dostlarımın ziyareti beni mutlu etti. Bu ofiste samimi ve yeni bir başlangıcımız oldu. Güzel sürprizlerimiz olacak” dedi. Etkinlikte, Revna Demirören, Gökçe Bahadır, Aslı Şen, Ezgi Apa, Hande Sezer Pekcan, Rachel Araz ve Deniz Marşan gibi magazin ve cemiyet hayatından tanıdık simalar yer aldı.

İbrahim Kalın: "Sınırımızda terör devleti kurulma ihtimali ortadan kalkmıştır"Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın CNN TÜRK'e verdiği özel röportajda, "Barış Pınarı Harekatı ile en başta koyduğumuz hedeflere ulaştık" ifadelerini kullandı.
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