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24.07.2019 - 09:48

Ekonomik Hande

Hande Ataizi, Bodrum’da para saçan ünlülere adeta ders verdi. Ataizi lüks plajlara gitmek yerine halk plajında denize girip 5 kişilik yemek için de 200 lira hesap ödedi.

Ekonomik Hande

 

Güzel oyuncu Hande Ataizi, Bodrum'daki kazık fiyatlı mekanlardan çıkmayanların aksine ekonomi yaptı. Türkbükü'ndeki 1 milyon liralık villasında annesi ve eski eşi Benjamin Harvey'den olan oğlu Leon'la tatil yapan Ataizi, halk plajlarını tercih etti. Oyuncu daha sonra restoran bölümüne geçti. Güzel oyuncu; annesi, 5 yaşındaki oğlu, bakıcısı ve bir arkadaşıyla pazı dolması gibi ev yemekleri sipariş etti..

HESABINI BİLİYOR
Ataizi, beş kişilik hesap için 200 lira ödeyerek Türkbükü'ndeki cep yakan mekanların giriş ücreti kadar fiyata ziyafet çekti. Bodrum'da ekonomi yaparak örnek olan oyuncu, daha önce de "Bindirim değil, indirim zamanı alışveriş yapıyorum" diye ekonomi yaptığını dile getirmişti.. (TAKVİM)

 

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