11.08.2019 - 07:50
Ekranda bayram var!
Kanal D’nin fenomen yarışması ‘Çarkıfelek’, Kurban Bayramı boyunca renkli konukları ve sürprizleriyle izleyici karşısında olacak. Emre Karayel’in sunduğu programda, eğlenceli anlar yaşanacak.
Bayramın ilk günü çarkı, Alişan, Buse Varol ile Ceyhun Fersoy çevirecek. Alişan-Buse Varol çiftine, yedi aylık oğulları Burak da eşlik edecek.
Nefise Karatay’ın sunduğu CNN Türk’te ekrana gelen ‘Afiş’te ise sevilen sesler, eğlenceli sohbetleriyle izleyiciyle buluşacak. Bayramın birinci günkü konuğu; Ege, gününüze neşe katacak.
Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri başlıyor!Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu ve en değerli markası Türk Hava Yolları, Açıkhava konserleri ile müziğin dev isimlerini Harbiye Sahnesi’nde buluşturacak. Poll Production organizasyonuyla bu yıl ilki gerçekleşecek olan Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri, 21-30 Ağustos tarihleri arasında birbirinden değerli sanatçıları Harbiye’de ağırlayacak.