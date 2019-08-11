Ekranda bayram var!

Bayramın ilk günü çarkı, Alişan, Buse Varol ile Ceyhun Fersoy çevirecek. Alişan-Buse Varol çiftine, yedi aylık oğulları Burak da eşlik edecek.

Nefise Karatay’ın sunduğu CNN Türk’te ekrana gelen ‘Afiş’te ise sevilen sesler, eğlenceli sohbetleriyle izleyiciyle buluşacak. Bayramın birinci günkü konuğu; Ege, gününüze neşe katacak.