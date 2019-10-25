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25.10.2019 - 07:50 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

El ele katıldılar

Ahmet Kural, başrolünü oynadığı ‘Baba Parası’ filminin Kanyon’daki yemeğine beş aydır birlikte olduğu avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik’le el ele gitti.

El ele katıldılar

Ahmet Kural, başrolünü oynadığı ‘Baba Parası’ filminin Kanyon’daki yemeğine beş aydır birlikte olduğu avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik’le el ele gitti. Oyuncu, evlilikle ilgili haberlere, “Her şey güzel, öyle bir durum olsa haberiniz olur” dedi. Kural, rol arkadaşları Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Devrim Yakut ve Yağmur Tanrısevsin gazetecilere poz verdi. 

İbrahim Kalın: "Sınırımızda terör devleti kurulma ihtimali ortadan kalkmıştır"Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın CNN TÜRK'e verdiği özel röportajda, "Barış Pınarı Harekatı ile en başta koyduğumuz hedeflere ulaştık" ifadelerini kullandı.
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