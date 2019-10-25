El ele katıldılar

Ahmet Kural, başrolünü oynadığı ‘Baba Parası’ filminin Kanyon’daki yemeğine beş aydır birlikte olduğu avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik’le el ele gitti. Oyuncu, evlilikle ilgili haberlere, “Her şey güzel, öyle bir durum olsa haberiniz olur” dedi. Kural, rol arkadaşları Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Devrim Yakut ve Yağmur Tanrısevsin gazetecilere poz verdi.